Esplosioni contro navi mercantili nello Stretto di Hormuz

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno lanciato nella notte almeno due missili contro navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios, citando due funzionari statunitensi, secondo cui due navi mercantili hanno subito danni significativi, ma non si sono registrate vittime. L'agenzia britannica per le operazioni commerciali marittime ha dichiarato che una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato sul lato sinistro mentre navigava in direzione sud a circa 8 miglia nautiche (15 km) a est di Limah, in Oman, provocando un incendio; non sono stati segnalati feriti né impatti ambientali.

«Incendio in sala macchine. Impossibile valutare ulteriori danni. Tutto l'equipaggio è al sicuro e si è radunato sul lato di dritta» ha riportato il Wall Street Journal citando una registrazione dopo l'avvenuta esplosione. La nave si trovava all'imboccatura dello stretto, nel Golfo dell'Oman, quando è stata attaccata.