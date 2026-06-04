Ucraina, Zelensky a Putin: «Incontriamoci noi e finiamo guerra»

Il presidente ucraino, Volodymir Zelensky, ha proposto al suo omologo russo di mettere da parte la mediazione degli Stati Uniti, distratti dall'Iran, e vedersi direttamente per trattare la pace. «L'Ucraina propone di mettere fine a questa guerra. Onestamente, con dignità e con garanzie che la guerra non si riaccenda», ha scritto in una lettera aperta a Putin pubblicata sui suoi canali social. «Vediamo che gli Stati Uniti sono pienamente concentrati sulla questione dell'Iran e sarebbe sbagliato aspettare semplicemente che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione», ha sottolineato. Dunque «l'Ucraina propone di mettere fine a questa guerra attraverso l'impegno diretto tra noi e voi. Propongo un incontro», ha detto.