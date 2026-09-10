Trovato con centinaia di involucri contenenti la "droga dello stupro", arrestato

È stato notato e fermato da militari dell'esercito, nei pressi della Stazione centrale di Bari, mentre «mostrava immotivati segni di nervosismo». Nel corso del controllo i militari, in servizio nell'ambito dell'operazione "Strade sicure", hanno trovato nelle tasche dei pantaloni dell'uomo - un 32enne della Guinea, irregolare in Italia - due buste con ben 223 involucri contenenti 38,29 grammi di Ghb, conosciuta come "droga dello stupro". I militari, dopo aver trovato gli involucri, hanno quindi chiamato due volanti della polizia di Stato e gli agenti intervenuti hanno proceduto all'arresto. La sostanza è stata sequestrata e l'uomo è stato portato nel carcere di Bari. Il suo arresto e' stato successivamente convalidato dall'autorita' giudiziaria.