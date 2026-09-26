TikTok patteggia 100 milioni per le accuse di dipendenza dei bambini
di Redazione
La piattaforma ha raggiunto un accordo con l'Alabama a pochi giorni dall'inizio del processo, intentato da alcuni genitori
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September 26, 2026
TikTok ha raggiunto un accordo con l'Alabama pochi giorni prima dell'inizio del processo, accusato di aver ingannato i genitori riguardo agli strumenti destinati a proteggere i bambini da contenuti dannosi. «In base all'accordo, l'Alabama riceverà un minimo di 100 milioni di dollari, da versare allo stato entro 45 giorni, con la possibilità di riceverne fino a 300 milioni se verranno soddisfatte determinate condizioni», ha dichiarato in un comunicato l'ufficio del procuratore generale dello stato del sud degli Stati Uniti.
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