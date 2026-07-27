Stalkerizza la ex con un drone: arrestato a Bolzano

Per controllare i movimenti dell'ex compagna aveva scelto uno strumento tecnologico: un drone che utilizzava per sorvolare l'abitazione della donna e osservarla dall'alto. Un uomo, già destinatario di un ammonimento del questore per comportamenti persecutori, è stato arrestato dai carabinieri di Bolzano e della polizia locale di Appiano con l'accusa di atti persecutori. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si era appostato nelle campagne vicine alla casa dell'ex compagna nella zona di Appiano sulla Strada del Vino nei pressi del capoluogo altoatesino e utilizzava un drone per monitorarne gli spostamenti. L'uomo era già conosciuto dalle forze dell'ordine perché il questore di Bolzano lo aveva ammonito proprio per condotte persecutorie nei confronti della stessa donna che aveva più volte chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Durante l'intervento che ha portato all'arresto sono stati sequestrati il drone utilizzato per i sorvoli, due smartphone e un tablet perché ritenuti strumenti impiegati nell'attività persecutoria.