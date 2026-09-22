Sparatoria in una scuola superiore in Turchia, feriti almeno 5 studenti

Una persona non ancora identificata ha sparato davanti a una scuola superiore di Turgutlu, in provincia di Manisa nella Turchia occidentale, e almeno cinque studenti sono rimasti feriti (di cui uno in modo grave) a causa dell'attacco. Secondo quanto riferisce l'emittente Ntv, la sparatoria è avvenuta presso la scuola superiore tecnica 'Niyazi Uzmez' di Turgutlu mentre dopo l'attacco presso l'istituto scolastico sono arrivate le forze dell'ordine e squadre di soccorso medico. L'autore sarebbe fuggito e il movente non era ancora chiarito.

Gli ultimi casi simili risalgono allo scorso aprile. Mercoledì 15 uno studente aprì il fuoco contro due aule della scuola Ayser Çalık Ortaokulu, a Kahramanmaraş, nel sud-est del Paese, uccidendo in tutto dieci persone, tra cui un'insengnante. Il governatore provinciale di Kahramanmaras Mukerrem Unluer rivelò che il killer era studente, anche lui ucciso, che aveva agito con le armi appartenenti al padre, agente di polizia. Il giorno prima, 16 persone, per lo più studenti, rimasero feriti quando un ex studente sparò in una scuola superiore di Siverek, nella vicina provincia di Sanliurfa.