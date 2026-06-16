Sette arresti per il sabotaggio della Tav Roma-Firenze del 14 febbraio

Sono accusati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. Da stamane perquisizioni anche in alcuni centri anarchici della Capitale, il gruppo aveva legami anche con realtà affini di Bologna, Forlì-Cesena, Milano e Napoli

Sgominata dalla Polizia una cellula terroristica di matrice anarchica, tra l'altro presunti responsabili del sabotaggio della Tav Roma-Firenze del 14 febbraio scorso che ha provocato danni per 455mila euro con l'esplosione di ordigni rudimentali. Questa mattina sette persone sono state arrestate perché gravemente indiziate di aver organizzato una compagine criminale per compiere atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione. Un gruppo strutturato che si muoveva con i metodi già noti del movimento anarchico radicato nel territorio capitolino, collegato anche a realtà affini nelle aree di Bologna, Forlì-Cesena, Milano e Napoli. In particolare, si tratta della esecuzione di 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere e di 2 ordinanze di arresti domiciliari. Due degli arrestati sono anche gravemente indiziati di aver concorso nella realizzazione di attentato a impianti di pubblica utilità, interruzione di pubblico servizio e istigazione per delinquere, aggravati dalla finalità di terrorismo. Fra gli obiettivi del gruppo, anche quello di mantenere attiva la mobilitazione dell'anarco-insurrezionalismo avverso la sottoposizione al regime del 41bis OP dell'anarchico Alfredo Cospito, anche attraverso violente azioni dimostrative. Da stamane nella Capitale sono in corso perquisizioni, anche il centro anarchico romano Bencivenga Occupato ed altri simili.