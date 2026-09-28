Segre: approvare all'unanimità il ddl Antisemitismo

È essenziale approvare all'unanimità il ddl Antisemitismo. Lo sottolinea la senatrice a vita Liliana Segre, spiegando che se fosse necessario «sarebbe il caso di aprirsi alla inessenziale modifica» del testo per specificare la possibilità di critiche allo Stato di Israele come per ogni altro Paese senza considerarle automaticamente antisemite. «Rivolgo un nuovo, accorato appello a tutti i partiti - sottolinea la senatrice a vita - affinché compiano un ulteriore sforzo di generosità e di responsabilità, mettendo da parte ogni speculazione e avendo di mira il superiore interesse del Paese. Nella consapevolezza che una lacerazione su un argomento così sensibile danneggerebbe l'immagine dell'Italia e contribuirebbe ad alimentare un clima di intolleranza e di diffusione dell'odio».