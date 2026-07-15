Salgono ancora i prezzi dei carburanti, gasolio oltre i due euro

Salgono ancora i prezzi dei carburanti sulla scia delle tensioni in Medio Oriente con il gasolio che sfonda di nuovo la soglia dei due euro al litro. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,897 euro al litro (1,884 euro al litro il prezzo di ieri) per la benzina e 2,017 euro al litro per il gasolio (1,996 euro il prezzo di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,986 euro al litro per la benzina self (1,973 il prezzo di ieri) e 2,086 euro al litro per il gasolio (2,070 il prezzo di ieri).