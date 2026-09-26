Russia-Ucraina: notte di attacchi con droni

Cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco ucraino con droni nella regione di Rostov durante la notte. Lo ha riferito il governatore Yuri Slyusar. Ad Azov, inoltre, lo schianto di un drone "ha danneggiato palazzi residenziali, case private, impianti industriali, una scuola, un centro culturale e automobili", ha riferito ancora Slyusar.

Sempre nella notte, la Russia ha lanciato 173 droni contro l’Ucraina, in un attacco condotto da sette direzioni. Lo ha riportato “Rbc-Ucraina”. Secondo i dati diffusi, la difesa aerea ucraina ne ha abbattuti o neutralizzati 134. Colpite in particolare le regioni di Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia. L’attacco ha provocato incendi sia a Kiev che a Kharkiv, dove sono rimaste ferite anche quattro persone.