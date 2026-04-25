Roma, colpi di pistola contri due iscritti all'Anpi

Marito e moglie sono stati colpiti al collo e alla guancia il primo, alla spalla la seconda. Erano in cerca di un bar a via della delle Sette chiese, vicino alla piazza della manifestazione per il 25 aprile

Due iscritti all'Anpi, con il fazzoletto dei partigiani al collo, erano in cerca di un bar a via della delle Sette chiese, a Roma, vicino alla piazza della manifestazione per il 25 aprile quando un uomo su uno scooterone chiaro con casco integrale e un giubbotto di colore militare si è fermato, ha estratto pistola e ha sparato con pistola ad aria compressa. I due, marito e moglie, sono stati colpiti al collo ed alla guancia il primo, alla spalla la seconda. Hanno perso sangue.