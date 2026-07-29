Rapporto antisemitismo: il 2025 l'anno più letale dal 1994
di Redazione
Secondo l'Anti-Defamation League, nel 2025 sono un totale di 20 le persone uccise in violenze antisemite
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July 29, 2026
Il 2025 è stato l'anno più letale degli ultimi 30 anni in termini di attacchi antisemiti a livello mondiale, secondo un rapporto dell'organizzazione non governativa Anti-Defamation League (Adl) pubblicato oggi.
L'Adl ha evidenziato un totale di 20 persone uccise negli attacchi a Sydney (Australia), Manchester (Regno Unito), Washington D.C. e Boulder (Stati Uniti), «rendendo il 2025 l'anno più letale per la violenza antisemita contro la diaspora ebraica» dall'attentato di Buenos Aires del 1994.
L'organizzazione ha documentato oltre 23.000 episodi di antisemitismo nei sette Paesi con le più grandi comunità ebraiche al di fuori di Israele: Stati Uniti, Canada, Francia, Regno Unito, Germania, Argentina, Australia.
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