Precipita un elicottero nel Novarese: un morto e tre feriti

La vittima è un imprenditore di origini svizzere. Il velivolo sarebbe caduto nello stesso parco della villa da cui era partito poco prima

È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato.

Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa, Luca Bona, per seguire lo sviluppo delle operazioni. La vittima dell'incidente è un imprenditore di origine svizzera, si chiama Adrian Bryner, classe 1954. La salma è stata portata all'obitorio di Verbania.

Stando alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe decollato dall'interno del giardino della villa di proprietà della stessa persona che si trovava ai comandi, muovendo per alcuni minuti in direzione del depuratore delle acque reflue che si trova alla foce dell'Erno, sempre a Solcio. Poi sarebbe ritornato verso la base di partenza, precipitando al suolo all'interno dello stesso parco della villa.