Nuovi raid Usa su Teheran, l'Iran risponde con rappresaglie in Kuwait, Bahrein e Giordania
di Redazione
Il Centcom Usa: nel mirino i sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa del regime. Gli ayatollah hanno risposto con una serie di blitz contro le basi americane nella regione
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June 11, 2026
Gli Usa hanno lanciato nella notte nuovi raid aerei contro l'Iran, che ha annunciato attacchi di rappresaglia contro basi militari Usa in Kuwait, Bahrein e Giordania e ha minacciato di colpire qualsiasi nave si avventuri nello Stretto di Hormuz.
In particolare il Centcom, il Centro di comando responsabile della pianificazione e della direzione delle operazioni militari statunitensi, ha comunicato che le forze americane hanno completato gli attacchi di autodifesa contro diversi target iraniani. I raid hanno riguardato i sistemi di comunicazione, sorveglianza e di difesa aerea.
La replica di Teheran non si è fatta attendere. La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha dichiarato di aver effettuato attacchi di rappresaglia, colpendo le basi statunitensi nella regione. Gli americani in Giordania sono stati avvertiti di mettersi al riparo, mentre l'esercito del Kuwait ha fatto sapere di aver intercettato attacchi. Anche il Bahrein è finito nel mirino dell'Iran.
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