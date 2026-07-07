Mondiali di calcio, la nazionale Usa è stata eliminata dal Belgio

La revoca da parte della Fifa della squalifica dell'attaccante Balogun, che ha giocato gli ottavi di finale nonostante l'espulsione nella partita precedente, non ha sortito alcun effetto sul campo. La squadra fiamminga ha trionfato 4-1 con doppietta di De Ketelaere e gol di Lukaku

Ai Mondialim di calcio, il Belgio ha travolto gli Stati Uniti con il punteggio di 4-1. Nonostante la presenza in campo di Folarin Balogun, l'attaccante americano che ha visto revocata la propria squalifica dalla Fifa dopo l'intervento di Donald Trump, la squadra a stelle e strisce è stata eliminata.

Il Belgio ha dominato il primo tempo, passando in vantaggio al 9' con Charles De Ketelaere. Il pareggio è arrivato con Tillman su punizione. Ma la gioia sul campo e sugli spalti è durata poco: 100 secondi dopo l'1-1, infatti, De Ketalaere ha segnato la seconda rete per il Belgio. Nel secondo tempo H. Vanaken al 57' ha segnato il terzo gol, poi al 93' è toccato a Lukaku chiudere la partita con il gol del 4-1.