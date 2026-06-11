Missili e droni russi contro l'Ucxraina, Kiev attacca una raffineria nella regione di Krasnodar

Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Lo ha affermato l'Aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda.

Aerei, unità missilistiche antiaeree, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impiegati per respingere l'attacco. L'attacco è ancora in corso, poiché diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo.

Sempre nella notte , alcuni droni ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio Afipsky nella regione di Krasnodar, in Russia, provocando un grave incendio all'interno dell'impianto. I video pubblicati online mostrano i sistemi di difesa aerea in azione e un vasto incendio che divampa nell'area della raffineria.