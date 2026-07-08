Milano, incendio devasta magazzino. Il Comune: «Tenete chiuse le finestre». Aperta inchiesta

Una lunga colonna di fumo nero, visibile da chilometri e un odore acre di plastica bruciata. Questi gli effetti del vasto incendio che ha distrutto un magazzino della Brt in zona Bovisa, a Milano, fortunatamente senza provocare feriti. Stanno bruciando circa 8mila metri quadri di superficie e diversi container collegati alle rampe. Alle squadre di vigili del fuoco di Milano si sono aggiunte a rinforzo del dispositivo di soccorso anche quelle del vicino Comando di Monza. L'incendio è ancora generalizzato e l'obiettivo dei vigili del fuoco è, oltre a quello di circoscrivere i numerosi focolai, anche di evitare che le fiamme colpiscano gli altri rimorchi collegati alle rampe.

Il Comune di Milano ha invitato a non stare all'aperto e a non tenere aperte le finestre nella zona dove è scoppiato l'incendio. «Sentita l'autorità sanitaria competente - spiegano da Palazzo Marino - si consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio».

La procura di Milano ha aperto un'inchiesta. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato nella grande struttura, in particolare in un capannone dove era custodito il materiale da consegnare. All'interno c'erano muletti per la movimentazione dei pacchi ma non camion. Quando le fiamme si sono propagate, si sono sentiti diversi scoppi del materiale che ha preso fuoco.