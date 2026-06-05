Meloni ha saltato il vertice Ue-Balcani per un ritardo della festa dei Carabinieri

La premier Giorgia Meloni salta il vertice Europa-Balcani a Tivat (Montenegro). La notizia arriva poco prima delle 14, quando il meeting sull'allargamento dell'Ue è già in corso. Da Palazzo Chigi si motiva l'assenza della premier con il «protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria». Meloni si è presentata al lungomare di Falcomatà per la cerimonia alle 11.40 con vari esponenti del suo Governo: la cerimonia è iniziata in ritardo ed è terminata intorno alle 13. Dopo, Meloni si è recata nella Prefettura di Reggio Calabria per l'annullo filatelico di un francobollo celebrativo dell'anniversario. La visita non era nel programma originario di Palazzo Chigi. Pochi minuti dopo è arrivato l'annuncio che, «a causa del protrarsi della cerimonia», Meloni non avrebbe fatto in tempo a partecipare al vertice Ue-Balcani in Montenegro. A quel punto, la premier è decollata da Reggio Calabria per Roma, dove è atterrata attorno alle 15 .

Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatović e il presidente del Consiglio europeo Costa. Al vertice di Tivat (che si sarebbe dovuto concludere alle 15.30 ma che finito quasi un'ora dopo) erano presenti vari capi di Stato e di governo, oltre ai vertici dell'Ue. E così, se la motivazione ufficiale rimane il ritardo in Calabria, montano nel pomeriggio le ipotesi sulla possibilità che Meloni non volesse incontrare il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in questo momento impegnati sull'iniziativa di pace in Ucraina.



La vicenda, in ogni caso, ha sollevato varie polemiche tra le opposizioni. «Tutti i leader europei sono nei Balcani a discutere del futuro dell'Europa e della pace in Ucraina. Unica assente: l'Italia. Giorgia non è andata, dice che ha fatto tardi con l'aereo a Reggio Calabria», scrive sui social Matteo Renzi (Italia viva). «Mamma ho perso l'aereo o meglio Europa ho perso l'aereo», ironizza in una nota Angelo Bonelli (Avs). «Mi chiedo, ma l'aereo lo guidava Salvini? Ma è possibile che l'Italia sia caduta così in basso», rincara Giuseppe Conte (M5s).