Mamdani: Netanyahu criminale di guerra, pronto a valutare il suo arresto se viene a New York
di Redazione
Il sindaco della città americana interviene sul possibile viaggio a settembre del leader israeliano nella Grande Mela per l'assemblea Onu: il premier israeliano è stato incriminato dalla Corte penale internazionale
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July 18, 2026
Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, qualora si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre.
«Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all'Aia» ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. «È un criminale di guerra incriminato dalla Corte penale internazionale» ha aggiunto.
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