Mafia, allarme della Procura di Palermo: escalation criminale, 8 persone fermate

L'incendio all'autonoleggio di "Sicily by car" è stato l'ultimo episodio violento: l'imprenditore titolare aveva dichiarato di non volersi piegare alle richieste dei clan. Si indaga sul mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo

La questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri, su delega della Procura guidata da Maurizio de Lucia, hanno eseguito 8 fermi per «contrastare, nell' immediatezza, l'escalation criminale che, da novembre 2025, sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo» spiegano gli inquirenti in una nota.

L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito, per l'ennesima volta, il deposito di "Sicily by car". La notte scorsa, infatti, si è sviluppato un incendio nella sede della compagnia di autonoleggio palermitana in via San Lorenzo, zona già interessata nelle scorse settimane da attentati del racket. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2.30 a causa delle fiamme che hanno interessato alcune vetture nel parcheggio all'aperto della società di Tommaso Dragotto, che aveva dichiarato di non volersi piegare alle richieste mafiose.

Tra i reati contestati dalla Procura alle persone fermate questa mattina ci sono la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso.