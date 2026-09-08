«Le condizioni di Emma Bonino sono delicate, ma stazionarie»

«Emma Bonino da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale: i sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale di Bonino Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili».

È quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizioni di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero al Santo Spirito di Roma. La storica leader radicale, 78 anni, era stata portata nell’ospedale della Capitale dopo essere stata soccorsa in casa a seguito di un malore. Il suo medico curante, Claudio Santini aveva chiarito che il ricovero si è reso necessario a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria.