La presidente del Venezuela, Rodriguez: dal Fmi 346 milioni di dollari per la ricostruzione

L'annuncio della donna che guida ad interim il Paese dopo la destituzione di Maduro: le risorse del Fondo monetario internazionale saranno destinate al sostegno delle famiglie colpite e agli interventi di recupero abitativi

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato l'accesso a 346 milioni di dollari di risorse proprie del Paese presso il Fondo monetario internazionale (Fmi), destinati al piano di recupero e ricostruzione dopo il doppio terremoto che ha colpito il territorio nazionale.

«Dopo il devastante doppio terremoto che ha interessato il nostro Paese, il Venezuela ha avuto accesso inizialmente a 346 milioni di dollari delle sue risorse nel Fmi», ha scritto Rodríguez sulle reti social, precisando che i fondi saranno utilizzati per sostenere le famiglie colpite, gli interventi abitativi, le infrastrutture, i servizi pubblici essenziali e altre necessità.