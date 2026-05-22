La Polonia ringrazia Trump per il dispiegamento di 5mila soldati

Il ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski ha ringraziato il presidente Donald Trump per la promessa di confermare il dispiegamento di 5.000 soldati americani in Polonia. "Voglio ringraziare il presidente Trump per l'annuncio che la presenza delle truppe americane in Polonia sarà mantenuta più o meno ai livelli precedenti", ha detto Sikorski arrivando alla ministeriale Esteri della Nato a Helsingborg, in Svezia. Il presidente americano non ha fornito alcun dettaglio sul dispiegamento, ma sembra essere così tornato indietro rispetto a un precedente annuncio del Pentagono di sospendere l'invio di quattromila soldati nel Paese.

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha accolto positivamente l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sull'invio di 5mila soldati in Polonia. "Naturalmente, accolgo con grande favore l'annuncio di ieri", ha dichiarato nel doorstep della riunione dei ministri degli Esteri della Nato a Helsingborg, in Svezia. "La traiettoria su cui ci troviamo - ovvero un'Europa più forte e una Nato più forte, volta a garantire che, nel tempo e passo dopo passo, diventeremo meno dipendenti da un unico alleato, come lo siamo stati per così tanto tempo, vale a dire gli Stati Uniti - proseguirà. In tal modo, anche per loro, si aprirà la possibilità e l'opzione di orientarsi maggiormente verso altre priorità, che sono anch'esse nel nostro interesse", ha spiegato Rutte.