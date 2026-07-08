Iran, nuovi attacchi delle forze Usa

«Su direttiva del Comandante in Capo, le forze dell'US Central Command hanno iniziato a condurre ulteriori attacchi contro l'Iran per degradare ulteriormente la loro capacità di minacciare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz», scrive il CentCom sul profilo X. «Gli Stati Uniti stanno tenendo l'Iran responsabile per l'aggressione ingiustificata recente contro le navi commerciali e gli equipaggi civili che navigano liberamente in una vitale rotta idrica internazionale». Secondo fonti di Axios, gli attacchi di oggi sono più ampi nel loro ambito rispetto a quelli del giorno precedente. Gli obiettivi includono, tra gli altri, i radar costieri delle Guardie della Rivoluzione, postazioni di missili antinave e sistemi di difesa aerea.