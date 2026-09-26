Incidente durante un’esercitazione Nato in Lettonia

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri durante un addestramento Nato in Lettonia, dove quattro militari italiani dell'Esercito sono rimasti feriti in un'esercitazione a fuoco nella base di Ādaži. Una raffica di mitragliatrice è infatti partita accidentalmente da un veicolo corazzato guidato dalle forze armate su un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva con il portellone aperto, forse perché i militari stavano scendendo dal mezzo: uno di loro è in condizioni serie ma non in pericolo di vita e tutti sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga, dove sono stati sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari. I quattro appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri impegnati nell'ambito della missione Nato Forward land forces.

Il contingente italiano in Lettonia partecipa, con 300 militari, alla missione multinazionale Nato Forward land forces con il Task Group “Baltic” schierato nella base di Camp Ādaži. L'obiettivo è rafforzare la deterrenza e la difesa collettiva sul fianco Est dell'Alleanza atlantica, in risposta alle minacce esterne; dal contingente italiano fanno parte principalmente bersaglieri e genieri guastatori.

La Difesa e i vertici militari - si legge in una nota – “sono vicini ai propri commilitoni feriti ed alle loro famiglie, con l’augurio di una pronta guarigione”.