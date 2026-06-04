Giorgetti: su accise interverremo con decreto ministeriale

Nessun passaggio in Cdm, come è accaduto ogni volta finora per scongiurare i rincari dei prezzi del carburante. Per le accise si interverrà con decreto ministeriale, utilizzando l'extragettito dell'Iva che permetterà di attivare il meccanismo delle accise mobili. Il 6 giugno scadono gli sconti sugli accise, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, «interverremo con decreto ministeriale, con il noto meccanismo, quindi non c'è bisogno di una norma di legge del Consiglio dei ministri. Interverremo con il meccanismo delle accise mobili e dobbiamo effettivamente valutare quanto è la disponibilità, e fino al giorno 6 non l'abbbiamo e, in base a quello vedremo in qualche modo, date anche le condizioni di mercato, come prorogare» questi aiuti.