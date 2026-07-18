Gaza, otto persone uccise in un raid israeliano venerdì

Un raid aereo israeliano venerdì ha ucciso otto persone vicino a un mercato nella zona centrale della Striscia di Gaza. Lo ha riferito la protezione civile dell'enclave palestinese spiegando che «otto persone sono state uccise» nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale. L'ospedale Al-Awda ha confermato di aver ricevuto i corpi.

Fonti mediche hanno riferito che il raid ha colpito civili che partecipavano al corteo funebre di un palestinese ucciso in precedenza, uccidendo diverse persone e ferendone decine con ferite di varia gravità. Le operazioni di Tel Aviv nella Striscia proseguono nonostante il cessate il fuoco siglato lo scorso ottobre.