Fine vita, nuovi emendamenti in commissione

Sul disegno di legge sul fine vita si riaprirà il termine per presentare nuovi emendamenti in commissione - grazie alla richiesta di Forza Italia, che è stata accolta da tutti i gruppi - e il partito guidato da Antonio Tajani intende proporne alcuni per tentare una mediazione con le opposizioni. È quanto emerso dalla riunione di maggioranza che si è svolta al Senato sul provvedimento, con i capigruppo del centrodestra, i relatori del ddl, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. L'iter del ddl proseguirà martedì prossimo, quando si riuniranno le commissioni Giustizia e Affari sociali. Come ha spiegato la capigruppo azzurra Stefania Craxi, fra gli emendamenti su cui FI sta lavorando c'è l'idea di «affidare alla volontarietà e gratuità del medico generico, che può farlo anche intramoenia» l'assistenza al trattamento di fine vita, e anche «in un ospedale pubblico». Il coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale non è previsto dal testo dei relatori di maggioranza, che è contestato dalle opposizioni.