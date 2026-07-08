Esplosione in fabbrica di fuochi d'artificio: due morti

In provincia di Rieti un grave incidente. Le due vittime sono una donna e un giovane. Illesi altri due dipendenti. Appena tre anni fa c'erano stati altri tre morti

Una forte esplosione si è verificata questa mattina a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, ai confini con la Marsica, all'interno di una fabbrica di fuochi artificiali, la Pirotecnica Mattei. Il boato è stato udito anche a diversi chilometri di distanza, da dove è ben visibile anche una densa colonna di fumo. Subtio dopo l'esplosione sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri. Ad esplodere, sempre secondo le informazioni finora apprese, sarebbe stata una delle casematte dell'azienda in cui sono stoccate le polveri.

Sul luogo dell'esplosione sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due persone precedentemente segnalate come disperse. Si tratterebbe di una donna e di un giovane, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi.

Nel luglio del 2023 la Pirotecnica Mattei aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita tre persone, Franco, Anna e Claudio Colle, padre e due figli, tutti di Avezzano.