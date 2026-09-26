Dall'Unione Europea 710 milioni di euro per comunità colpite dalle crisi

Quasi 710 milioni di euro dall'Europa per aiutare le persone colpite da crisi, disastri naturali o conflitti. Ad annunciarli è stata la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, spiegando che la maggior parte delle risorse è destinata all'Africa. "I conflitti, gli eventi meteorologici estremi e l'aumento del costo della vita stanno sconvolgendo la vita di molte persone in tutto il mondo - ha detto von der Leyen in una dichiarazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite -. Con il pacchetto odierno, sosterremo le comunità sfollate in tutta l'Africa, così come le comunità che le accolgono". L'Ue investirà 380 milioni di euro nell'Africa subsahariana per "proteggere i migranti vulnerabili, sostenere il rimpatrio volontario e il reinserimento, rafforzare la governance migratoria e rispondere agli sfollamenti forzati", si legge nella dichiarazione. Sono stati stanziati, inoltre, 252 milioni di euro dalla riserva per gli aiuti di emergenza utili a sostenere le comunità colpite da conflitti, sfollamenti forzati, epidemie e catastrofi naturali.

Tali fondi sono destinati, tra l'altro, alle popolazioni dell'Africa subsahariana, dei territori palestinesi, del Libano e dell'Ucraina, in vista dell'inverno imminente. Importi minori saranno impiegati per promuovere la stabilità nella regione dei Grandi Laghi, colpita da crisi, e per aiutare la Repubblica Democratica del Congo a combattere l'epidemia di Ebola nella parte orientale del Paese.