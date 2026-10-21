Batman, Napoleone, meme e tormentoni: viaggio nei simboli virali dietro alle proteste dei ragazzi

Napoleone è il nuovo supereroe, con lui i personaggi di Dragon Ball, la maschera di Spider-Man e il travestimento da Batman. Senza dimenticare la bandiera nera del Jolly Roger con il cappello di paglia, quella di One Piece, uno dei manga giapponesi più famosi al mondo, trasformata anch’essa in un simbolo di protesta. Una grammatica della protesta identica a quella vista a Parigi, Tirana, Madrid: una modalità memetica di manifestare che sembra tanto ironica e leggera, che non viene presa troppo sul serio né riconosciuta da chi non ha confidenza con il linguaggio dei meme o con il funzionamento dei trend su TikTok. Le manifestazioni in Italia di sabato che hanno coinvolto la Gen Z e la generazione Alpha non solo attingono a un universo culturale pop, ma «si inseriscono all’interno di un ciclo globale di proteste, partito nel Sudest asiatico, India e Indonesia, e arrivato fino in Europa» ha spiegato il giornalista Leonardo Bianchi, autore del podcast di Internazionale, “Complotti” che da anni si occupa di studiare le mobilitazioni e le forme di protesta nel mondo. Anche le precedenti manifestazioni sulla crisi del debito degli anni Dieci del 2000 «avevano tutta una serie di simboli e meme, linguaggi e tormentoni: avevamo visto prima la maschera di Dalí della Casa di Carta e prima ancora la maschera di V per Vendetta, tratto dal fumetto di Alan Moore», ha aggiunto Bianchi, autore tra gli altri del libro “Complotti! Da Qanon alla pandemia, cronache dal mondo capovolto”.

Oggi questa simbologia memetica «si è adattata all’era algoritmica», questi simboli rimbalzano da un Paese all’altro: Batman o Spider-Man vengono riconosciuti come simboli di protesta e diventano virali. Vengono utilizzati per due ragioni: perché «immediatamente riconoscibili e perché rappresentano un ottimo content che può andare virale sui social». Gli algoritmi e il loro funzionamento sono centrali per analizzare non solo i contenuti, ma anche l’origine delle proteste che abbiamo visto a Milano, Torino e Bologna: secondo Bianchi, queste mobilitazioni totalmente autoconvocate seguono il flusso delle raccomandazioni algoritmiche di TikTok: «Stiamo vedendo una massa di account con pochi follower che continuano a pubblicare volantini fatti con l’intelligenza artificiale per convocare le piazze» e andare virali. «Ci sono anche video delle mobilitazioni che seguono tutti determinati trend (alcuni persino musicali, ndr) che è proprio la modalità d’uso normale della piattaforma (TikTok, ndr)». Il meccanismo di convocazione sembra l’evoluzione di quanto si era visto con le manifestazioni per Gaza un anno fa unita alle modalità di chiamata delle cosiddette "aura battle", raduni in cui le persone si sfidano per ricreare un meme o un tormentone virale di internet in maniera il più accurata possibile. È così che si formano dei piccoli gruppi che si aggregano, si scompongono in modo imprevedibile: «Non hanno bisogno di strutture, di partiti. Esistono dei rimandi con le mobilitazioni degli anni precedenti, parliamo sempre di cultura di Internet, ma ciò che abbiamo visto ha una rapidità inedita» ha continuato Bianchi.

In piazza a Milano si sono viste molte bandiere italiane: «Nei volantini creati con l’IA si indicava di non portare simboli politici». Secondo Bianchi, è l’idea del tricolore come «simbolo apolitico di unità contro i partiti e contro i politici». Una componente prevalente delle piazze era formata da ragazzi e ragazze con background migratorio, che «hanno i genitori di altri Paesi, ma che sono nati qua e hanno la cittadinanza o non ce l’hanno perché sappiamo che le leggi sulla cittadinanza in Italia sono abbastanza restrittive». Secondo la lettura personale di Bianchi l’idea di «portare il tricolore è anche per dire noi siamo italiani, vogliamo viverci bene e lo dimostriamo anche stando in piazza». Questa condizione legata al background migratorio viene indicata da Bianchi in un quadro più ampio che ricomprende molte delle motivazioni di una generazione in rivolta: «Sa di avere un futuro molto cupo in cui probabilmente non avrà una casa o forse neanche una stanza, che avrà un lavoro povero con stipendi bassi, se ce l’avrà».

L’estetica dei meme stride quasi con i metodi violenti che si sono visti soprattutto domenica con i negozi saccheggiati. Ma se si vuole anche tentare un’analisi che vada oltre la mera e doverosa condanna dei saccheggi serve ricordare «quello che era successo a Londra con i riots nel 2011, partiti da un caso di profilazione razziale, esplosi in una rivolta generalizzata che aveva preso di mira le attività commerciali, con saccheggi molto estesi anche rispetto rispetto a Milano due giorni fa e a Parigi il 17 ottobre». Secondo Bianchi, «una delle analisi più centrate era stata del sociologo Zygmunt Bauman che aveva parlato di una sorta di ribellione di consumatori frustrati, espulsi dal sistema, non in grado di accedere alle merci di consumo che ci vengono vendute come la soluzione a tutti i problemi della nostra vita e su cui ruota tutto il sistema del pubblicitario anche sui social stessi». Secondo Bauman «quei saccheggi erano anche il risultato della contraddizione tra il consumismo come obiettivo finale della propria vita e la disuguaglianza crescente che impedisce di accedere a quella ricetta per risolvere i problemi». Bauman lo diceva 15 anni fa, oggi con linguaggi memetici riconoscibili a livello globale, con piattaforme algoritmiche sfruttate come megafoni planetari, quella stessa contraddizione ancora fa crescere la rabbia di ragazze e ragazzi, ovunque nel mondo.