Attentato di Monaco, trovata morta vicino a Kiev la donna sospettata

È stato ritrovato lunedì sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Lo ha riferito Ukrainska Pravda citando fonti. Secondo le fonti, Anastasiia Berezovska è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco.

Berezovska era ricercata dall'Interpol. Secondo le forze di sicurezza ucraine, due sospetti sarebbero già stati arrestati in relazione al caso. Uno è un ufficiale in servizio attivo della Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. Il magnate immobiliare, la sua compagna e il loro figlio tredicenne erano rimasti gravemente feriti nell'attentato.