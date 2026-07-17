Atletica Under 18, Doualla oro e record europeo nel 100 metri

Kelly Doualla, ai Campionati Europei Under 18 di atletica leggera a Rieti, ha vinto la medaglia d'oro nel 100 metri femminili migliorando il suo primato europeo di categoria. L'azzurra, infatti, ha dominato la propria finale chiudendo sul traguardo in 11.14 precedendo la greca Apostolia Antonatou, seconda classificata, e la britannica Celine Obinna-Alo, terza a completare il podio. «L'obiettivo di questa gara era quello di essere più spensierata possibile perché ho capito che se arrivo con l'ansia non posso far nulla quindi durante l riscaldamento ero lì a ridere e ad ascoltare la musica. Poi questa era una pista che conosco, l'obiettivo era divertirmi e fare bella figura come ho fatto. L'11.14? Non me ne ero accorta, ma sono felicissima e non potevo chiedere di meglio. Canterò l'inno italiano a squarciagola, che bello che ci sarà: vuol dire che ho fatto quello che dovevo fare. E il pubblico spero lo farà con me», le parole di Doualla, seconda italiana della storia pareggiando il crono dell'ex primatista Manuela Levorato, dopo il successo con record. «I tre round erano stati studiati precedentemente, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati, tranquillamente. Le avversarie? Tutte fortissime. Sono arrivata qua senza essere la primatista stagionale. C'era un po' di ansietta, ma conoscevo le mie potenzialità», conclude la velocista.