Armato minaccia di uccidere il figlio, arrestato 81enne

Un pregiudicato 81enne è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di San Cataldo, per tentato omicidio aggravato e detenzione e porto illegale di arma da fuoco. L'arresto fa seguito ai fatti della serata del 6 giugno. Quando l'anziano, al culmine dell'ennesimo diverbio per motivi familiari, avrebbe dapprima confidato alla figlia l'intenzione di uccidere il fratello, per poi raggiungere, armato di una pistola detenuta illegalmente, l'abitazione del figlio, dove questi, nel frattempo avvisato dalla sorella, era riuscito a barricarsi. Subito dopo l'aggressione l'anziano si sarebbe dato alla fuga, ma le ricerche tempestive hanno permesso di rintracciarlo nella sua abitazione circa un'ora dopo. I carabinieri hanno quindi circondato l'edificio, riuscendo a convincerlo a uscire e ad arrendersi al termine di una complessa trattativa. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di sequestrare 95 munizioni, una carabina ad aria compressa e un'agenda modificata per nascondere una pistola a salve. Nell'abitazione sono state trovate anche le chiavi di un secondo appartamento riconducibile all'anziano; nonostante l'uomo sostenesse di averlo venduto, i militari hanno deciso di estendere i controlli anche a quest'ultimo immobile. Prima dell'accesso nell'appartamento, l'uomo avrebbe dato indicazioni ai militari che la pistola utilizzata era nascosta nell'abitazione e, in particolare, sopra una mensola presente nei locali. L'81enne, su disposizione del pm è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre le armi e munizioni sono state sequestrate per i successivi rilievi balistici. Il gip di Caltanissetta ha convalidato l'arresto e disposto per l'anziano la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico.