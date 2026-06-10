Ancora scontri a Belfast: la Polizia usa gli idranti

La polizia ha usato idranti per disperdere un assembramento vicino a Belfast, il giorno dopo le rivolte anti-immigrati che hanno scosso la capitale nordirlandese in seguito a un attacco con un coltello attribuito a un rifugiato sudanese.

Oltre 100 manifestanti si sono radunati in diverse zone di Belfast, alcuni pacificamente. Poco prima delle 21 ora locale, la polizia ha riferito di aver usato idranti a Sandyknowes, un importante incrocio stradale a nord di Belfast dove, secondo l'AFP, si erano radunate circa 100 persone. «Si sono radunate folle e sono stati lanciati oggetti contro gli agenti», ha dichiarato la polizia in un comunicato, esortando gli automobilisti a cambiare percorso.

Le immagini trasmesse da Sky News mostravano individui mascherati che tentavano di lanciare quelli che sembravano essere mattoni contro la polizia. A Belfast, dove le strade erano deserte, una manifestazione pacifica a Stormont, sede dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord, ha radunato più di 100 persone, secondo la BBC.