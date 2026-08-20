Anche Finlandia e Svezia rimandano in Italia i migranti

«La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo, in conformità con le disposizioni del Patto sull'immigrazione e l'asilo»: lo ha dichiarato Victoria Holmqvist, portavoce del ministro svedese per la Migrazione, Johan Forssell. «È importante che la nostra collaborazione funzioni bene affinché la migrazione verso l'Europa sia ben gestita e controllata», ha spiegato la portavoce. «Dal punto di vista svedese - ha aggiunto - non si tratta di una novità, ma da quando è entrato in vigore il Patto europeo i trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino funzionano meglio». La Svezia diventa il quinto Paese a rispedire i dublinanti in Italia dopo Germania, Svizzera, Austria e Finlandia.