Abusata e filmata a casa di amici: sette giovani indagati

Avrebbero abusato di una giovane che aveva assunto droghe e avrebbero filmato tutto con il cellulare. Questa volta il copione già visto di una presunta violenza di gruppo che coinvolge dei giovani si è svolto in una sera di inizio aprile a Cesena: per il caso i carabinieri hanno indagato e perquisito sette ragazzi, tra i 19 e i 25 anni, perché ritenuti appunto responsabili di violenza sessuale di gruppo.

Tutto nasce dalla denuncia presentata dalla ragazza, che a seguito degli abusi, subiti in casa di conoscenti, in due luoghi e in due frangenti diversi, ha riportato lesioni, con una decina di giorni di prognosi. Parallelamente però si è aperta un'altra pista legata alla droga. Uno dei sette, un 23enne, è stato poi arrestato per altri reati, tra cui detenzione di droga. Gli accertamenti dei militari, coordinati dalla Procura di Forlì, hanno infatti fatto emergere una grossa disponibilità di stupefacenti da parte del gruppo. Nella perquisizione, eseguita il 10 aprile da una ventina di carabinieri della Compagnia di Cesena e dalle unità cinofile dell'Arma di Bologna, sono stati trovati e sequestrati 15 smartphone e 10 grammi di hascisc.

A casa il 23enne, poi arrestato, ha cercato di disfarsi di involucri, lanciandoli nel fiume Savio: nell'abitazione aveva panetti di hascisc del peso di oltre 500 grammi, cocaina e un bilancino di precisione, poi un caricatore con tre proiettili calibro 380 e un dissuasore elettrico. Il giovane inoltre, ha aggredito i militari. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, detenzione illegale di parti di armi e munizioni e porto di armi o strumenti atti all'offesa, è finito in carcere. Altri due indagati sono stati segnalati, in via amministrativa, al prefetto di Forlì, quali consumatori di sostanze stupefacenti.