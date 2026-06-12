Un 17enne investito e ucciso nel Foggiano mentre tornava da una festa

La tragedia verso le 4 del mattino a San Nicandro Garganico: a travolgere il ragazzo sarebbe stato un altro partecipante alla festa di compleanno. La famiglia della vittima è molto nota in paese

Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva a circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura, guidata da un altro partecipante alla festa, lo ha travolto in pieno.

Sul posto sono giunti i soccorsi che hanno tentato ogni manovra per tentare di salvare la vita al 17enne, ma non c'è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. La famiglia del minore è molto conosciuta. Il papà è consulente del lavoro, mentre la mamma è un'insegnante.