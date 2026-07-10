Spagna, caldo record alimenta l'emergenza incendi

Resta alta l'allerta per i roghi in Catalogna, dove le elevate temperature e il vento alimentano i roghi. 35 persone evacuate e residenti confinati nelle abitazioni. E per il fine settimana sono previsti oltre 40 gradi

Resta alta l'allerta incendi in Catalogna, dove le elevate temperature e il vento continuano a mettere sotto pressione i vigili del fuoco, impegnati sul fronte di sette roghi attivi. L'incendio più preoccupante è quello di Sentmenat, nel distretto del Valles Occidental, in provincia di Barcellona, l'unico non ancora circoscritto, dopo aver devastato circa 200 ettari di vegetazione da lunedì pomeriggio. Secondo fonti della Generalitat della Catalogna, oltre 240 vigili del fuoco sono dispiegati con 77 mezzi terrestri e aerei per impedire che le fiamme raggiungano l'urbanizzazione di El Farell e il nucleo abitato di Sant Sebastà de Montmajor, nel comune di Caldes de Montbui. Restano in vigore confinamenti localizzati dei residenti nelle abitazioni, per evitare l'inalazione del fumo provocato dai roghi, mentre 35 persone sono state evacuate e ospitate in strutture ricettive. Stabilizzato l'incendio nel distretto dell'Ainoia, a 60 km a nordest di Barcellona, tra La Pobla de Claramunt, il quartiere Les Garrigues e l'area industriale Plans d'Arau. Per cui sono state revocate le restrizioni alla circolazione. Secondo la Protezione civile, risultano inoltre attivi altri focolai nei distretti di Segarra e Conca de Barberà, mentre resta sotto controllo il vasto rogo di La Bisbal d'Empordà, nell'entroterra della Costa Brava, che ha finora bruciato 2.200 ettari dopo quattro giorni di attività. Le autorità mantengono il massimo livello di vigilanza per l'ondata di calore, con temperature oltre i 40 gradi.