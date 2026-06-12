Putin: in Ucraina abbiamo 700mila soldati impegnati sul campo

Il presidente russo: nessuno è mai riuscito a infliggerci una sconfitta strategica. Messaggio di Rubio per la festa nazionale russa: «Vogliamo far avanzare una soluzione pacifica del conflitto tra Mosca e Kiev»

Sono oltre 700mila i soldati russi impegnati nel conflitto in Ucraina, secondo quanto ha reso noto il presidente Vladimir Putin. «È chiaro che lì abbiamo una presenza consistente: oltre 700mila effettivi» ha dichiarato Putin, citato da Interfax.

«Nessuno è mai stato in grado di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, né mai ci riuscirà» ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro con il personale militare impegnato in Ucraina. «Non sono mai riusciti a fare nulla del genere. E non ci riusciranno mai» ha sottolineato Putin, citato da Tass. «È chiaro a tutti - ha osservato Putin - che la Russia si trova quasi da sola contro l'intero cosiddetto Occidente collettivo, rappresentato dalla ben nota organizzazione del Blocco dell'Atlantico settentrionale».

Intanto, a Mosca è giunto un messaggio da Washington. Lo ha inviato il segretario di Stato americano Marco Rubio, che si è congratulato con «il popolo russo» per la festa nazionale, celebrata nella giornata odierna, sottolineando che l'America «rimane impegnata a far avanzare una soluzione pacifica della guerra tra Russia e Ucraina». Lo si può leggere in una dichiarazione postata sul sito del Dipartimento di Stato. «Rimaniamo speranzosi che una pace duratura aprirà la strada verso un futuro più prospero per il popolo russo e una più costruttiva relazione tra i nostri due Paesi» ha aggiunto Rubio.