Pier Silvio Berlusconi coinvolto in un incidente d'auto: illeso
di Redazione
Il fatto è avvenuto mercoledì sera. Per l'imprenditore solo ferite lievi. Confermata la sua presenza alle iniziative per il terzo anno della scomparsa del padre Silvio, questa sera nella sede di Mediaset
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June 11, 2026
Mercoledì sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un violento incidente stradale. Nonostante la forza dell'impatto, ne è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite.
Le sue condizioni sono tali per cui oggi non risultano variazioni agli impegni previsti, a partire dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di suo padre, Silvio Berlusconi, in programma questa sera nella sede di Mediaset e che coinvolge tutti i collaboratori del Gruppo.
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