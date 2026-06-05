Per la morte di Purgatori sono stati rinviati a giudizio quattro medici

Per la morte del giornalista Andrea Purgatori, deceduto nel luglio del 2023 a Roma, quattro medici dovranno affrontare un processo. Lo ha deciso il gup di piazzale Clodio nei confronti degli specialisti che ebbero in cura il 70enne.

Sotto accusa sono finiti il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, tutti appartenenti alla stessa équipe, e il cardiologo Guido Laudani. Per loro l'accusa è di omicidio colposo. Il processo è stato fissato per il 12 gennaio davanti al tribunale monocratico. La decisione del giudice arriva al termine delle indagini coordinate dalla procura capitolina sulle modalità con cui furono gestite le condizioni cliniche del giornalista. Per i figli di Purgatori «oggi ci si avvicina di un altro passo alla verità».