Il Pakistan: 24 ore per finalizzare l'intesa Usa-Iran, la firma sarà elettronica

Il premier pachistano Shehbaz Sharif ha affermato su X che Stati Uniti e Iran sono «più vicini che mai a un accordo di pace» e che «la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore». Sharif ha aggiunto che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta «preparando per la firma elettronica dell'accordo di pace subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana».

Islamabad ha anche ringraziato, per bocca del premier, «gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran per il loro costante impegno durante i negoziati. Esprimiamo il nostro sincero apprezzamento ai nostri fratelli nella regione per il loro sostegno. Siamo fiduciosi che questo storico accordo di pace costituirà una solida base per una pace duratura».

Intanto la televisione di Stato iraniana ha comunicato che la guida suprema iraniana, Ali Khamenei, uccisa in raid israelo-americani il 28 febbraio scorso, sarà sepolta il 9 luglio a Mashhad, nel nord-est dell'Iran. Le esequie, inizialmente previste a marzo ma rinviate a causa della guerra, si svolgeranno nell'arco di sei giorni, dal 4 al 9 luglio.