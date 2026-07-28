Francia, orrore a Orange: trovati in casa i cadaveri di 5 neonati

Macabra scoperta nel sud della Francia, dove i corpi di cinque neonati sono stati trovati nascosti in alcune scatole di cartone all'interno dell'abitazione di una coppia a Orange, nel dipartimento del Vaucluse. Il ritrovamento è avvenuto poche ore dopo che la donna, 32 anni secondo i media francesi, aveva dato alla luce in ospedale un bambino in buone condizioni di salute. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il marito a trovare uno dei corpicini durante una lite con la moglie e a portarlo in ospedale, facendo scattare l'allarme. La successiva perquisizione dell'abitazione da parte della polizia ha portato alla scoperta degli altri quattro neonati, conservati in scatole di cartone, in alcuni casi all'interno di sacchetti di plastica. La coppia avrebbe già altri due figli, di 8 e 12 anni. La procura di Carpentras ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'accaduto. Le autopsie e gli esami genetici dovranno chiarire se i bambini fossero nati vivi, quando siano avvenute le nascite e quali siano state le cause della morte. Al momento gli investigatori non hanno reso note le ipotesi di reato né la posizione dei due genitori, mentre il neonato partorito lunedì è stato preso in carico dai servizi sanitari e sociali.