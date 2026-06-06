Fermo, crolla una palazzina: un morto
di Redazione
Scoppia una bombola di gas in un edificio di Porto sant'Elpidio: si scava sotto le macerie
1 min di lettura
June 6, 2026
A Porto Sant'Elpidio (Fermo) una palazzina è crollata all'alba in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas: secondo le prime informazioni una persona sarebbe deceduta mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e, in eliambulanza, all'ospedale di Torrette di Ancona. Erano da poco passate le 5 quando sono arrivate la segnalazioni per richiesta di soccorsi al 112 dalla via limitrofa alla statale Adriatica. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie.
© RIPRODUZIONE RISERVATASeguici anche su Google Discover di Avvenire