Occhi

di Anna Zuccaro docente IUSVE
Come riconoscere immagini e video manipolati dall’intelligenza artificiale e difendersi dai falsi contenuti online.
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May 21, 2026
Occhi
Come salvarsi dai falsi contenuti che vediamo Descrizione: In un mondo in cui le immagini e i video possono essere facilmente manipolati dall'intelligenza artificiale, come facciamo a distinguere la realtà dalla finzione? La docente IUSVE Anna Zuccaro ci guida a imparare a guardare l'ecosistema digitale con occhi nuovi e con un rinnovato senso critico. Un episodio fondamentale per dotarci degli strumenti necessari a riconoscere le manipolazioni e a difenderci dalla pervasività dei falsi contenuti online.  
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  1. La TESTA

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