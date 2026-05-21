Come riconoscere immagini e video manipolati dall’intelligenza artificiale e difendersi dai falsi contenuti online.

Come salvarsi dai falsi contenuti che vediamo Descrizione: In un mondo in cui le immagini e i video possono essere facilmente manipolati dall'intelligenza artificiale, come facciamo a distinguere la realtà dalla finzione? La docente IUSVE Anna Zuccaro ci guida a imparare a guardare l'ecosistema digitale con occhi nuovi e con un rinnovato senso critico. Un episodio fondamentale per dotarci degli strumenti necessari a riconoscere le manipolazioni e a difenderci dalla pervasività dei falsi contenuti online.