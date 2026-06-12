Camorra, arrestato Gennaro Balsamo: era latitante da tre anni, lavorava come facchino a Napoli

L'uomo è ritenuto un affiliato al clan Di Lauro. Ha ancora da espiare una pena di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni

Catturato, dopo oltre tre anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan Di Lauro. Le indagini sono state svolte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli e coordinate dalla locale Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello. Balsamo lavorava come facchino per conto di una ditta di traslochi.



L'uomo operava principalmente nell'area Nord del capoluogo partenopeo ed era destinatario di un provvedimento di condanna iniziale per pene concorrenti di 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, e con un residuo ancora da espiare di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravate dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti.

Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando difatti a circolare indisturbato fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'Arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio, per conto di una ditta di traslochi, nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato portato in carcere per scontare la sua pena.