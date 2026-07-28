Calcio, Malagò: «Mancini è il nuovo ct della Nazionale»

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Lo ha annunciato Giovanni Malagò durante il Consiglio federale della Figc in corso a Roma. L'ex ct azzurro, dimessosi nell'agosto 2023 dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, torna dunque alla guida dell'Italia con il compito di ricostruire un gruppo chiamato a voltare pagina dopo mesi complicati. La scelta arriva al termine di una settimana di forte turbolenza in Federazione, segnata dal caso Pirlo e dalle polemiche sulla gestione della successione dopo l'esonero di Luciano Spalletti. Il nome dell'ex regista del Milan e della Juventus era emerso tra le ipotesi per la panchina azzurra, ma il percorso decisionale ha alimentato critiche e interrogativi, anche per il coinvolgimento di figure come Paolo Maldini e Leonardo nel confronto sulla nuova struttura tecnica. Ora la Figc punta su un ritorno di esperienza: a Mancini dovrebbe affiancarsi Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, una soluzione pensata per costruire un raccordo tra area tecnica, federazione e futuro della Nazionale. L'obiettivo è ritrovare stabilità dopo una fase di incertezza e preparare il rilancio del calcio azzurro.