Attacco russo su Kharkiv: 4 morti e 15 feriti

Una donna di 22 anni, incinta, e altre tre persone sono state uccise in un attacco russo sulla regione ucraina di Kharkiv, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine locali. Sono stati colpiti alcuni edifici residenziali, un garage e un negozio. Altre 15 persone sono rimaste ferite. Gli attacchi sono avvenuti mentre Zelensky rientrava da colloqui a Londra con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, che hanno dichiarato di essere pronti a sostenere negoziati per un cessate il fuoco.