Attacco russo su Kharkiv: 4 morti e 15 feriti
di Redazione
Tra le vittime una donna di 22 anni, incinta. Colpiti edifici residenziali, un negozio, un garage
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June 9, 2026
Una donna di 22 anni, incinta, e altre tre persone sono state uccise in un attacco russo sulla regione ucraina di Kharkiv, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine locali. Sono stati colpiti alcuni edifici residenziali, un garage e un negozio. Altre 15 persone sono rimaste ferite. Gli attacchi sono avvenuti mentre Zelensky rientrava da colloqui a Londra con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, che hanno dichiarato di essere pronti a sostenere negoziati per un cessate il fuoco.
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