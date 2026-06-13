Anthropic sospende i modelli di Intelligenza artificiale più potenti su pressioni governo Usa

Anthropic ha sospeso l'accesso ai suoi due modelli di IA più potenti, Fable 5 e Mythos 5, per conformarsi a una direttiva del governo americano che cita la «sicurezza nazionale», a soli tre giorni dal loro lancio commerciale. Washington ha ordinato che l'accesso a questi modelli sia interrotto per «qualsiasi cittadino straniero, all'interno o all'esterno degli Usa».

Ritenendo impossibile filtrare i propri utenti in base alla nazionalità, Anthropic ha dovuto annunciare lo stop.

Anthropic, scusandosi coi clienti per il disservizio, ha ricordato che, «come detto pubblicamente, riteniamo che il governo debba avere la facoltà di bloccare le applicazioni non sicure, nell'ambito di un processo normativo trasparente, equo, chiaro e basato su dati tecnici concreti», osservando però che «questa azione non rispetta tali principi».

L'annuncio segna l'ultimo scontro tra Anthropic e il governo Usa. Il Pentagono ha classificato quest'anno la startup come rischio per la catena degli approvvigionamenti, ritenendo che l'azienda rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale Usa: un'etichetta, riservata ad avversari stranieri, che impone agli appaltatori della difesa di certificare che non useranno i modelli Claude di Anthropic nelle attività svolte per le forze armate. Anthropic ha fatto causa all'amministrazione Trump per la revoca del provvedimento in una controversia legale ancora in corso.

Intanto a Wall Street vola SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk. La società centra una capitalizzazione di oltre 2.000 miliardi di dollari. Le azioni chiudono la prima seduta segnando +20% e facendo schizzare il patrimonio personale del magnate da 700 a quasi 1.100 miliardi: Musk diventa il primo trilionario.